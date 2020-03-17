МИД РФ создал штаб для помощи оставшимся за рубежом россиянам
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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МИД РФ создал штаб для помощи оставшимся за рубежом россиянам
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
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