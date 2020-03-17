«Добрая и отзывчивая»: в Роскосмосе рассказали, какой была Валентина Гагарина

Валентина Гагарина была скромным и не публичным человеком, рассказал в разговоре со «Звездой» исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев.

«Внимание, которое было обращено в сторону семьи много лет назад привело к тому, что она в какой-то мере избегала участие в публичных мероприятиях. В общении - добрый, отзывчивый скромный человек», - охарактеризовал он вдову первого космонавта.

Напомним, что Валентина скончалась на 85-м году жизни. Причиной смерти, по информации в СМИ, является остановка сердца - недавно она перенесла инсульт, а потом впала в кому. После трагической гибели супруга в 1968 году Валентина Ивановна больше замуж не выходила.