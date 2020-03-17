Коронавирус наступает: инфекция обнаружена еще в 15 регионах России

Коронавирус распространяется не только по миру, но и по России. За сутки новые случаи заболевания зарегистрированы еще в 15 регионах страны.

17 марта новая смертельная инфекция была обнаружена у четырех жителей Москвы. В Самарской, Калининградской и Тверской областях зарегистрировано по два случая. В числе зараженных также по одному жителю Московской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской, Ярославской областей, Красноярского края, а также республик Татарстан и Хакасия, сообщается в оперативном штабе.

В России зарегистрировано 114 случаев заболевания в 26 регионах страны. Всего в мире насчитывается более 180 тысяч заразившихся.