Путин удивился росту цен на бензин

Президент России Владимир Путин на встрече с кабинетом министров прокомментировал рост цен на бензин.

«У нас летний дизель как вырос незначительно по цене, зимний - чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44%. Сейчас уж не говорю - цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне», - сказал глава государства.

Курсы валют и нефтяные котировки обрушились после новостей о том, что участники Организации стран - экспортеров нефти не продлили договоренности по сокращению добычи. Так, в начале прошлой недели нефть марки Brent достигла минимума с января 2016 года, WTI - с февраля того же года. Еще одним фактором, который влияет на мировую и национальную экономику, остается пандемия коронавируса.

По информации на 17 марта, мировые цены на нефть после обрушения восстанавливаются: стоимость WTI и Brent поднимается уже более чем на 5%. Нефть марки Brent накануне обновила четырехлетний минимум, став дешевле более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость WTI опустилась на 10%. Трейдеры опасаются, что предпринятые меры рецессию мировой экономики не предотвратят и ситуацию вокруг нефтедобычи не изменят.