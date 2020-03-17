Путин: первый в мире портативный экспресс-тест на коронавирус может появиться в апреле
Портативный прибор можно будет использовать в публичных местах, получение результата теста займет до 30 минут.
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Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством рассказал о разработке нового теста на коронавирус.
«Потенциально это будет первый в мире портативный экспресс-тест», - заявил Путин.
Российский лидер поручил наладить производство уже в апреле.
Портативный прибор можно будет использовать в публичных местах, получение результата теста займет до 30 минут.
На данный момент существует три варианта тестов на COVID-19: две системы создал государственный научный центр «Вектор», одна разработка принадлежит Министерству здравоохранения.
В России число зараженных коронавирусной инфекцией нового типа выросло на 17 марта до 114 человек.