Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление правительства об индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий.

Документ был принят 13 марта, однако на официальном портале правовой информации его опубликовали только сегодня.

Коэффициент индексации составит 1,061, поэтому пенсии возрастут более чем на 6%.

Ранее глава Министерства труда Антон Котяков заявлял, что индексация затронет почти четыре миллиона жителей России. Расходы будут составят 2,41 миллиарда рублей в месяц, или 21,7 миллиарда до конца года, отметил министр.

Увеличение пенсий в значительной степени превышает показатели прошлых лет - 2% в 2019 году, и 2,9% - в 2018-м.

Социальная пенсия - регулярная государственная выплата, которая назначается по старости, если у человека не имеется подтвержденного трудового стажа или же его не хватает для трудовой пенсии.

Социальную пенсию также получают инвалиды и дети, которые потеряли кормильца. В 2019 году средний размер выплаты составлял 9266 рублей.