Скончалась вдова Юрия Гагарина

Вдова Юрия Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни. Об этом «Звезде» сообщили в Центре подготовки космонавтов.

«Валентина Ивановна скончалась. Это призошло сегодня, совсем недавно», сообщили в пресс-службе Центров подготовки космонавтов.

Там не уточнили, где и когда пройдут похороны.

Валентина Ивановна Гагарина (в девичестве Горячева) родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. 27 октября 1957 она вышла замуж за летчика Юрия Гагарина.

В Оренбурге, в доме, где жила семья Валентины, впоследствии был открыт Музей-квартира Юрия и Валентины Гагариных. У Гагариных родились две дочери: Елена и Галина. 12 апреля 1961 года ее муж первым в мире полетел в космос и стал знаменитым на весь мир. После трагической гибели Гагарина в 1968 году Валентина Ивановна больше замуж не выходила.