Голикова рассказала о росте числа заразившихся коронавирусом в РФ

В России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

Она отметила, что десять человек заразились уже в стране после контакта с приезжими.

«В Российской Федерации на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны. Из них пятеро уже выздоровели и выписаны», - добавила вице-премьер.

По ее словам, 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них болезнь протекает в легкой форме без каких-либо симптомов.

В оперативном штабе отметили, что новые случаи были зафиксированы в 15 регионах. Под наблюдением медиков остаются свыше 16 тысяч человек, которые прибыли из государств с неблагополучной ситуацией.

Напомним, на прошлой неделе ВОЗ объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено свыше 182 тысяч человек более чем в 140 государствах: скончались 7 415 пациентов, 79,6 тысячи человек выздоровели.