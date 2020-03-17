С-400 на Новой Земле отразил удар «противника» по Северному морскому пути

Дислоцированный на Новой Земле зенитный ракетный полк ПВО, вооруженный С-400, провел учения по прикрытию Северного морского пути, сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" зенитного ракетного полка ПВО Северного флота, дислоцированного на острове Южный архипелага Новая Земля, провели учение по охране и обороне воздушного пространства Северного морского пути в своей зоне ответственности», - говорится в сообщении.

В нем также отмечено, что учения проводились совместно с подразделениями радиотехнических войск, выполнявшими задачи по ведению радиолокационной разведки воздушного пространства.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.