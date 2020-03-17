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Оперативный штаб опроверг информацию о закрытой на карантин Москве

Ирина Егорова
17:18 17.03.2020
Ранее в СМИ появлялась информация, что с 20 марта в Москве переведут большинство сотрудников предприятий на удаленную работу, закроют метро, организуют патрулирование улиц.
Оперативный штаб опроверг информацию о закрытой на карантин Москве
© Фото: Петр Чернов, РИА Новости

Москва не будет закрыта на карантин. С таким заявлением выступила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба», - прокомментировала она.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что столичные власти обсуждают план полного закрытия города на карантин, ограничения работы метро и въезда в столицу с 20 марта в случае, если число заболевших вырастет.  

Напомним, что с 16 марта Сергей Собянин ужесточил карантинный режим в Москве. Согласно указу с 21 марта все государственные общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты до 12 апреля. Также запрещается проведение любых массовых мероприятий на открытом воздухе, а в помещениях число участников ограничено до 50. Временный запрет будет действовать до 10 апреля. 

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