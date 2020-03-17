Оперативный штаб опроверг информацию о закрытой на карантин Москве

Москва не будет закрыта на карантин. С таким заявлением выступила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба», - прокомментировала она.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что столичные власти обсуждают план полного закрытия города на карантин, ограничения работы метро и въезда в столицу с 20 марта в случае, если число заболевших вырастет.

Напомним, что с 16 марта Сергей Собянин ужесточил карантинный режим в Москве. Согласно указу с 21 марта все государственные общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты до 12 апреля. Также запрещается проведение любых массовых мероприятий на открытом воздухе, а в помещениях число участников ограничено до 50. Временный запрет будет действовать до 10 апреля.