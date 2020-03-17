В Рособрнадзоре прокомментировали перенос сроков ЕГЭ из-за коронавируса

На сегодняшний день невозможно точно сказать, как будет выглядеть ситуация с распространением вируса через два месяца. Говорить о переносе или сохранении сроков сдачи Единого государственного экзамена рано, однако рассматривается вероятность любого развития событий. Так прокомментировал возможность переноса сроков сдачи ЕГЭ из-за коронавирусной инфекции глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

«Рособрнадзор готов к любому развитию ситуации с коронавирусом», - цитирует руководителя службы RT.

Музаев подчеркнул, что принятое к настоящему моменту решение о переносе экзаменов касается только досрочной сдачи, к которой допускают учеников, имеющих запланированную операцию или соревнования серьезного масштаба, а также выпускников прошлых лет.

В этом году досрочный этап должен быть объединен с общим временем написания ЕГЭ, обычно длящимся с 25 мая по 29 июня. Глава Рособрнадзора добавил, что переносов сдачи экзаменов, вероятно, будет меньше, так как многие юношеские спортивные соревнования отменяются в связи с COVID-19.

Музаев сообщил, что служба ждет рекомендаций по обеспечению безопасности экзаменуемых во время сдачи ЕГЭ от Роспотребнадзора. Советы относительно проветривании и дезинфекции классов и измерении температуры тела при входе в здание школы уже были озвучены.

Ранее, 16 марта, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что сдача ЕГЭ будет проходить по измененному расписанию и досрочное написание экзаменов перенесут из-за угрозы распространения коронавируса.