«Особо одаренные»: Собянин рассказал Путину о сбежавших из больницы в Коммунарке

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «особо одаренными» пациентов, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, где размещается карантинный центр по коронавирусу.

«Все пациенты, сбежавшие из больницы в Коммунарке, возвращены на лечение. Там несколько человек у нас, особо одаренных, оттуда решили (уклониться. - Прим. ред.) от лечения», - во время визита Путина в новый информационный центр по мониторингу ситуации рассказал мэр. «Дернули», - уточнил Путин.

Мэр столицы завершил свой рассказ об инциденте, добавив, что пациенты были возвращены в больницу при помощи МВД.

Одной из участниц побега стала женщина с подозрением на коронавирус, которая покинула медучреждение накануне, 16 марта. По информации в СМИ, ей якобы надоело находиться в изоляции, в связи с чем она приняла решение сбежать из больницы.

С первого марта больница в Коммунарке приняла 499 пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом «коронавирус». На данный момент в учреждении находятся 426 пациентов, из них 76 с подтвержденным диагнозом «пневмония» и 32 с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

В России на сегодняшний день зарегистрировано 93 случая заболевания, 86 из которых являются завозными.