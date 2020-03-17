Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса

Благодаря своевременным оперативным мерам в России удалось сдержать массовое проникновение и распространение коронавирусной инфекции. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

Как заявил глава государства, вирусы никогда не имели никаких государственных границ. И сегодня в связи с учетом перемещения большого количества людей наблюдается особая ситуация.