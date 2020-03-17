Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса
Благодаря оперативным мерам, принятым заранее в первые недели развития эпидемии в мире, России удалось сдержать массовое проникновение и распространение болезни в стране, заявил президент.
© Фото: Mikhael Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpress
Благодаря своевременным оперативным мерам в России удалось сдержать массовое проникновение и распространение коронавирусной инфекции. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.
Как заявил глава государства, вирусы никогда не имели никаких государственных границ. И сегодня в связи с учетом перемещения большого количества людей наблюдается особая ситуация.
«Однако благодаря оперативным мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном уже в первые недели развития эпидемии в мире, нам удалось все-таки сдержать массовое, именно хочу подчеркнуть - массовое проникновение и распространение болезни в России», - рассказал Путин, добавив, что в целом ситуация находится под контролем.