Книга - лучший подарок: Путин поздравил с днем рождения первого вице-премьера Крыма

Президент России Владимир Путин перед заседанием правительства РФ поздравил первого вице-премьера Андрея Белоусова с днем рождения и подарил ему книгу о скальных маршрутах в окрестностях Большой Севастопольской тропы.

«У Андрея Белоусова сегодня день рождения. Он занимается горным туризмом, скалолазанием. Хочу вам подарить книжку, называется так: "Скальные маршруты в окрестностях Большой Севастопольской тропы"» - обратился к именнинику Путин.

Сам российский лидер вскоре посетит Крым, рабочая поездка запланирована на 18-19 марта.

На полуострове Путин встретится с представителями общественности Республики Крым и Севастополя и вручит награды строителям Крымского моста.