Сорвало крышу: ураганный ветер разрушил здание в Красноярске
В социальных сетях жители города публикуют кадры, на которых видны опрокинутые лавочки и металлические заборы.
© Видео: ЧП Красноярск, ВКонтакте © Фото: ЧП Красноярск, ВКонтакте
В Красноярске в экстренном режиме ликвидируют последствия штормового ветра. В результате разгула стихии оказались разрушены остановки, повалены деревья и рекламные щиты.
Порывы ветра были такой силы, что у одного из зданий полностью сорвало крышу. При этом часть конструкции унесло на проезжую часть.
В социальных сетях жители города публикуют кадры, на которых видны опрокинутые лавочки и металлические заборы. Из-за рухнувших деревьев пострадали десятки автомобилей, а в одном из домов оказались выбиты стекла.