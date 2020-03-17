Сорвало крышу: ураганный ветер разрушил здание в Красноярске

В Красноярске в экстренном режиме ликвидируют последствия штормового ветра. В результате разгула стихии оказались разрушены остановки, повалены деревья и рекламные щиты.

Порывы ветра были такой силы, что у одного из зданий полностью сорвало крышу. При этом часть конструкции унесло на проезжую часть.

В социальных сетях жители города публикуют кадры, на которых видны опрокинутые лавочки и металлические заборы. Из-за рухнувших деревьев пострадали десятки автомобилей, а в одном из домов оказались выбиты стекла.