Том Хэнкс с супругой вылечились от коронавируса

Голливудская чета актера Тома Хэнкса и его супруги Риты Уилсон благополучно закончили лечение от коронавируса. Актера и его жену выписали из госпиталя в Квинсленде, после чего они отправились домой, где проведут положенное время на карантине.

Том Хэнкс и Рита Уилсон снимают жилье в Австралии, куда прибыли в связи со съемками новой картины режиссера База Лурмана, которая является байопиком об Элвисе Пресли.

Как сообщает Hollywood Reporter, cупруги приехали заболевшими коронавирусом по всей видимости уже из США.

О том, что у них с супругой подтвердился диагноз COVID-19, Том Хэнкс сообщил в Instagram 12 марта. Он посоветовал всем следовать советам специалистов и заботиться друг о друге.