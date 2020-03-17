Главврач больницы в Коммунарке рассказал Путину о ситуации с заболевшими коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко доложил Владимиру Путину о ситуации с заболевшими коронавирусом. Доклад прошел в режиме видеоконференции во время посещения президента информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За отработанный период (с 1 марта) мы приняли 499 пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом "коронавирус"», - заявил врач.

Проценко отметил, что в настоящее время в больнице находится 426 пациентов, из них 76 с подтвержденным диагнозом «пневмония» и 32 с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Врач добавил, что лечение проходит по утвержденным протоколам Министерства здравоохранения России.

Он проинформировал президента о том, что первого тяжелого пациента, находившегося на лечении на протяжении 10 дней и получавшего интенсивную терапию в условиях реанимации, перевели в обычную палату для долечивания на фоне стабилизировавшегося состояния. Врач также предложил использовать возможности московской телемедицины, чтобы поделиться опытом с коллегами в других стационарах страны.

Российский президент поблагодарил врача и его коллег за их работу.