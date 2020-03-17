Путин поручил бороться с завышением цен на продукты

В связи с необоснованным ростом цен на продукты Владимир Путин поручил Генпрокуратуре (ГП) во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) бороться с повышением стоимости на товары.

«Нужно работать над этим, причем повсеместно - и в центре, и на местах», - заявил российский лидер на заседании коллегии ГП 17 марта.

По словам главы государства, ситуация с продовольствием надежная и людям не обязательно тратить деньги на продукты, которые потом придется выбросить.

Его мнение поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, добавив, что ситуация с поставками продуктов в РФ стабильная, никаких проблем на фоне пандемии коронавируса нет.

В информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом Путину продемонстрировали онлайн-сервис, где отображаются камеры видеонаблюдения в магазинах, а также изображения контролеров, которые обходят склады и торговые точки.

«Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты», - уточнил Мишустин.

Благодаря системе будет возможно в случае необходимости осуществить поставку определенных продуктов, дефицит которых наблюдается.

В Минпромторге ранее заявили, что такая ситуация россиянам не грозит, так как торговые сети заблаговременно начали создавать резервные запасы продовольствия, увеличив заказы у поставщиков.