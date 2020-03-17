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Путину рассказали о работе и задачах информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом

Ирина Егорова
15:24 17.03.2020
Центр создавался для анализа и сбора информации по развитию ситуации с коронавирусом в России и в мире.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин прибыл в информационный центр в Москве, где анализируется информация по коронавирусу. Путина встретили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, который является заместителем главы координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу и возглавляет соответствующую рабочую группу Госсовета РФ и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отвечает за информационную работу в координационном совете по коронавирусу.

Центр начал свою работу 16 марта. Его задачей является - сбор и анализ всей информации по развитию ситуации с коронавирусом в России и мире. С помощью центра будет обеспечена координация федеральных и региональных органов власти по мерам в борьбе с коронавирусом.
Также здесь работают с фейковоми новостями, размещаемых в соцсетях и мессенджерах. Например, за 16 марта, выявлено 55 таких сообщений. Информация, поступающая в центр, также аккумулируется на едином портале Стопкоронавирус.рф.

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