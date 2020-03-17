Россия направила Ирану помощь для борьбы с коронавирусом

Россия направила Ирану гуманитарную помощь в рамках содействия в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Это было сделано, и возможные дальнейшие шаги в этом направлении нами прорабатываются», - сказал он.

Власти Ирана в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса временно выпустили в общей сложности около 85 тысяч заключенных. Эта мера коснулась всех провинций страны.

Ранее Франция, Германия и Великобритания выделили пять миллионов евро на оказание помощи Республики в борьбе с инфекцией, а также направили туда самолет с медицинским оборудованием.

Всемирная организация здравоохранения, оценивая скорость распространения и тяжесть последствий заболевания, была вынуждена объявить о пандемии 11 марта. В мире заражены уже более 160 тысяч человек, свыше шести тысяч скончались.