Путин: бороться с коррупцией надо всегда и на всех направлениях

На заседании коллегии Генпрокуратуры России Владимир Путин подчеркнул, что актуальным и крайне значимым направлением работы ведомства является противодействие коррупции.

«Бороться с коррупцией надо всегда и на всех направлениях», - отметил президент.

В частности, на данный момент очень важно направление защиты бюджетных средств, которые выделены на реализацию национальных проектов, государственных и муниципальных программ и гособоронзаказов.

Глава государства также подчеркнул, что выделяются огромные ресурсы на решение общенациональных задач и достижение общенациональных целей развития, которым необходимо обеспечить сохранность и эффективное использование.

«Прошу активизировать не только свою деятельность в этой сфере, но и более тесно сотрудничать с ФСИН, МВД, Росфинмониторингом и налоговой службой по возвращению незаконно приобретенного имущества, проще говоря, украденных у нашей страны, у наших людей, у общества активов и средств», - заключил Путин.

В рамках выступления президент призвал пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию в российском обществе.