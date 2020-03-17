Срок жизни COVID-2019: ученые предсказали два года пандемии

Пандемия коронавируса на Земле может продлиться два года. С таким неутешительным сообщением выступил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.

Заведение входит в структуру минздрава и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране. Ученые отмечают, что пандемия развивается волнами.

«Это мы знаем, это точно так. Но насколько быстры эти волны? И когда эта пандемия инфицирует прогнозируемые до 60-70% населения планеты? Это может длиться годами. Мы исходим из двух лет», - говорится в сообщении института.

Также отмечается, что появление вакцины или любая так называемая интервенция в ход пандемии полезны.

«Чем раньше будет вакцина, тем раньше можно будет ограничить эту пандемию. Но это даже когда будет вакцина, это не значит, что все будут вакцинированы, что будет связано с количеством вакцины», - цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее эксперты назвали причины быстрого распространения COVID-19. В ходе работы были сопоставлены данные с момента ограничения выезда из КНР и зарегистрированные случаи.