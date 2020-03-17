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Адекватность и культура гигиены: как уберечься от коронавируса

Татьяна Полуказакова
14:33 17.03.2020
Самая главная мера - это соблюдение правил элементарной гигиены.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Marijan Murat, dpa, Globallookpress

Более 174 тысяч человек в мире заражены коронавирусом. В России выявлено 93 случая заболевания. В Европе, куда сейчас переместился очаг COVID-19, часть городов находится в режиме самоизоляции. Насколько эффективна такая практика и как защититься от коронавируса, в студии программы «Сегодня утром» рассказал президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров.

«Где-то, может быть, в мелких городах самоизоляция - это нормально. Но в больших мегаполисах это просто невозможно, потому что все едут на работу с утра в общественном транспорте, в котором полный вагон, особенно в час пик. Все ходят не просто даже в магазины, а в какие-то гипермаркеты, где огромное количество людей. И поэтому глобальная самоизоляция невозможна», - считает собеседник «Звезды».

Он уверен, что самое главное - изначально не впадать в панику и соблюдать правила гигиены.

«Надо прививать людям элементарную гигиену. Потому что, если человек этого не делает, он повышает риск заболевания коронавирусом. Многие говорят, что взялся ты даже за карточку в банкомате, ты уже можешь подцепить коронавирус, потому что он на карточке, пластике до девяти суток может быть. Надо думать просто, что при каждом прикосновении лучше помыть руки», - советует Федоров.

По его словам, любые меры, которые сейчас принимаются государствами, не могут быть достаточными, потому что они не могут обезопасить всю страну. При этом Федоров уверен, что предпринимаемые в данный момент действия адекватны. В том числе это касается самоизоляции дома после возвращения из-за границы.

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