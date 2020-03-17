В Кремле опровергли информацию о подготовке Путиным обращения к нации

В Кремле опровергли сообщения СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин готовит обращение к нации в связи с ситуацией, сложившейся на фоне коронавируса. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Обращение к нации никакое не готовится», - отметил он.

Ранее появилась информация, что Путин якобы готовит обращение о переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса. СМИ сообщали о том, что российский лидер собирается объявить о переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию, однако, как выяснилось сейчас, данные сведения действительности не соответствуют.