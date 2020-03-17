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Способное достроить «Северный поток - 2» судно направилось в Мозамбик

Александра Арсентьева
14:30 17.03.2020
«Академик Черский» теперь направляется в порт Мапуту.
Способное достроить «Северный поток - 2» судно направилось в Мозамбик
© Фото: Aксель Шмидт, Nord Stream 2

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое может достроить «Северный поток - 2», вновь изменило маршрут и теперь направляется к Мозамбику. Это следует из сведений портала по отслеживанию судов Vesselfinder.

Трубоукладчик приближается к Мозамбикскому проливу, который разделяет Мадагаскар и Африку. Судно уже миновало порт Суэц, куда ориентировочно должно было прибыть 25 марта.

Портал Myshiptracking сообщает, что «Академик Черский» теперь направляется в порт Мапуту. По его информации, туда он должен дойти 23 марта.

Глава Минэнерго Александр Новак ранее рассказал, что «Черский» - это один из вариантов достройки трубопровода, однако будет необходимо некоторое время для того, чтобы судно дополнительно подготовить.

Проектом предусмотрена прокладка двух ниток газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - «Газпромом». Европейские партнеры финансируют проект на 50%. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, которые продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ по более высокой цене, и Украина, которая опасается потерять доход от транзита российского топлива.

Газопровод предполагалось достроить до конца 2019 года, но в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против «Северного потока - 2» и «Турецкого потока».

Швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой «Северного потока - 2», приостановила работу и отвела специальные суда. И хотя позже в Госдепартаменте сообщили, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если до 20 января остановят работы, Allseas возобновлять прокладку не стала.

Как заявлял Владимир Путин, РФ сможет закончить строительство газопровода без привлечения иностранных партнеров. По словам президента, «Северный поток - 2» заработает до конца 2020 года или в первом квартале следующего.

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