У жителя Красноярска подтвердился коронавирус

В Красноярске зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Информацию об этом подтвердили в региональном Министерстве здравоохранения РФ.

«Состояние удовлетворительное, находится в полной изоляции и не представляет опасности для наших жителей», - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что мужчина недавно приехал из Австрии. Ранее о пострадавшем сообщал зампред правительства Красноярского края Алексей Подкорытов. По его словам, на территории края под медицинским наблюдением находятся 278 человек. Проводится лабораторное обследование всех лиц, прибывших с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.