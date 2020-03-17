В Кремле претензии Минска из-за мер РФ по коронавирусу считают несправедливыми

В Кремле считают несправедливыми претензии Минска из-за мер РФ по воспрепятствованию распространению коронавируса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В понедельник председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что Россия приняла решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусом. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна в ответ на решение России не будет закрывать границы.

По словам Пескова, о мерах предосторожности на уровне главы правительства «белорусские союзники, партнеры и друзья» были информированы заранее.

«Конечно, мы понимаем эмоциональный настрой и так далее, но мы, конечно, считаем подобную критику российской стороны, тем более в условиях, когда мы все вместе противодействуем коронавирусу, несправедливой», - сказал представитель Кремля.

По последней информации, в Белоруссии зарегистрировано 36 случаев РНК нового вируса. Из тех, у кого был выявлен коронавирус, трое уже выздоровели и были выписаны из больниц, еще трое человек врачи готовят к выписке.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6 тысячи человек скончались.