В ловушке: находящиеся в Европе россияне не могут вернуться в РФ

Российские туристы, которые оказались в Европе, не могут вернуться на родину из-за нехватки вывозных рейсов в РФ. Особенно сложная ситуация наблюдается в Чехии, отметила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, россияне в буквальном смысле предоставлены сами себе и просят вывезти их домой.

«Сделать это непросто - на большинстве оставшихся рейсов либо нет мест, либо билеты подорожали в несколько раз. Особенно тяжелая ситуация в Чехии, которая закрыла границу раньше всех - 13 марта», - подчеркнула Тюрина.

Она также напомнила, что «Аэрофлот» приостановил рейсы в Прагу с 19 марта, в связи с чем вывезти всех оказавшихся там туристов не получится.

«А на рейс 19 марта уже нет билетов. Перевозчик сообщил об организации чартеров, но как это будет происходить и что делать туристам, непонятно», - добавила эксперт.

Больше всего туристов в Карловых Варах, куда они прибыли на лечение, сказала Тюрина. Она подчеркнула, что это в основном немолодые люди.

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