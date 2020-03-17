Путин призвал пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию в обществе
Необходимо отслеживать все аспекты антитеррористической защищенности социально значимых объектов, мест массового пребывания людей.
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Необходимо пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию в российском обществе. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.
«Необходимо и дальше пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе, нарушения традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование межнациональной, межрелигиозной розни», - сказал он .
Глава государства также призвал внимательно отслеживать все аспекты антитеррористической защищенности социально значимых объектов, мест скопления большого количества людей.