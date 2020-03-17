Путин призвал Генпрокуратуру защищать социальные права россиян

Важно повысить эффективность деятельности Генпрокуратуры России по обеспечению прав и свобод граждан. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

«При этом важно повысить эффективность вашей деятельности по обеспечению законности и порядка в обществе, прав и свобод наших граждан, выявлять и пресекать любые правонарушения», - сказал глава государства.

Путин также призвал Генпрокуратуру защищать социальные права граждан.

По словам президента, что важно выявлять и пресекать любые правонарушения.

«Их число, обращаю ваше внимание, по-прежнему остается весьма значимым. В том числе это касается такой чувствительной сферы, как социальные права граждан», - сказал Путин.

Он добавил, что вынесенные на общероссийское голосование поправки в Конституцию России усиливают и конкретизируют социальный характер государства. А значит, как отметил президент, возрастает и ответственность Генпрокуратуры за соблюдение социальных прав граждан.