Правительство и ЦБ вводят пакет мер для стабилизации экономики России

Кабинет министров совместно с Центробанком России подготовили пакет мер для минимизации негативного экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ЦБ.

Отмечается, что с их помощью будет возможность обеспечить финансовую стабильность и устойчивость отраслей и секторов экономики, а также поддержать население и региональные бюджеты.

«Правительство противостоит негативным последствиям мерами бюджетной и экономической политики, Банк России использует инструменты предоставления ликвидности, а также меры в сфере банковского и в целом финансового регулирования», - говорится в тексте заявления.



В частности, Центробанка смягчил требования к банкам, чтобы предоставить дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарственных средств и медицинского оборудования.

В рамках совместной работы будет утвержден список системно значимых компаний, а для их мониторинга финансового состояния организуют специальную группу, в то же время Госкомпаниям при принятии решений по операционным и инвестиционным расходам рекомендуется брать во внимание временный характер происходящего.

Однако в тексте также говорится о том, что регулятор пока не может оценить всю глубину влияния негативных факторов на экономику страны.