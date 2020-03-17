СК возбудил дело после ожога ребенка сухим льдом на празднике в Москве

В столице следователи возбудили уголовное дело, после того как четырехлетний ребенок получил ожоги сухим льдом во время детского праздника. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, 14 марта аниматор во время детского мероприятия использовала сухой лед и кипяток, в ходе этого опыта мальчик получил ожоги.

Иванова рассказала, что возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.