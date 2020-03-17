Участник боев за Победу: в Ростовской области к 9 мая восстанавливают Т-26, поднятый со дна реки

К празднику 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который будут отмечать 9 мая по всей России, житель хутора Елисеевский в Усть-Донецком районе Ростовской области, планирует закончить реставрационные работы по восстановлению легендарного советского легкого танка Т-26.

Старший инструктор, майор и реставратор Вадим Илларионов вместе с поисковиками Военно-патриотического регионального объединения «Скиф» обнаружил старинную машину на дне реки Кундрючья. Как удалось установить специалистам, танк, по всей видимости, принимал участие в боях в составе войск Южного фронта, где был подбит при исполнении своих обязанностей. Т-26 упал в реку, где у него разорвался боекомплект.

«Мы подняли его в разрушенном состоянии и решили вернуть машине первозданный облик ко дню 75-летия Великой Победы. Затем планируем подарить восстановленный раритет музею "Самбекские высоты". Машину хотим оснастить тем же оружием и вооружением, с которыми воевали наши отцы и деды в Великую Отечественную войну, в самый тяжелый ее период - 1941-1942 годы», - рассказал реставратор Вадим Илларионов.

Работу мастер проделал уже огромную и довольно кропотливую: бурил, долбил, стучал, нагревал. Очищать от наслоения грязи и ила железо пришлось буквально по миллиметрам, однако в итоге танк все же удалось освободить от 75-летний наслоений, и теперь он заблестел, почти как когда-то раньше. Если все пойдет по плану, то к 9 мая отремонтированный Т-26 предстанет во всей своей красе.

Т-26 - советский легкий танк. Cамый многочисленный танк Красной и финской Армий к началу Великой Отечественной войны. Также он был на вооружении и в Армии испанской Республики во время гражданской войны в Испании. Это второй по количеству выпущенных после Т-34 советский танк 1930-х -1940-х годов. Прототипом для создания Т-26 послужил английский танк Vickers Mk E (также известного как «Виккерс 6-тонный»), закупленный СССР в 1930 году.