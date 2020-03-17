Госдума приняла в первом чтении законопроект о госрегулировании цен на лекарства

Во вторник, 17 марта, Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о госрегулировании стоимости медикаментов, согласно которому кабинет министров имеет право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.

Уточняется, что предельно допустимые розничные цены могут устанавливать не больше чем на 90 календарных дней только в том случае, если за 30 дней в регионах рост розничных цен на медикаменты и средства индивидуальной защиты превысит 30%.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятие этого закона очень важно именно сейчас, когда странами предпринимаются необходимые меры, чтобы не допустить распространения вируса.

«На рост стоимости и отсутствие в аптеках ряда медицинских изделий и лекарств уже жаловались не только граждане, но и власти регионов, которым сейчас важно через механизм госзакупок обеспечить всем необходимым больницы, поликлиники и социальные учреждения», - подчеркнул он.

По его словам, предложенный проект призван защитить граждан России от действий желающих нажиться на их страхах.

Авторами законопроекта выступили глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый заместитель председателя фракции ЕР Андрей Исаев, а также председатель думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

По предварительным данным, во втором чтении документ планируется принять 18 марта, в третьем - 19 марта.

Незадолго до этого премьер Михаил Мишустин поручил обеспечить особый порядок выплаты гражданам, которые находятся на карантине, а также отрегулировать заказ безрецептурных лекарств через сайты аптечных сетей.

Для товаров первой необходимости с 17 марта на таможне будет запущен«зеленый коридор».



Согласно последним данным, на территории России обнаружено 93 случая заражения коронавирусом, среди которых 79 человек находятся в стационаре, еще четверо выздоровели.