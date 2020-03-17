Армия против коронавируса: военная техника заполнила улицы Парижа

Французские власти усиливают присутствие военных сил в Париже и прочих городах страны. Эти меры нужны в преддверии ввода режима чрезвычайного положения, комендантского часа и закрытия границ из-за коронавируса.

В Twitter очевидцы публикуют видео с улиц городов. На кадрах видно, как по населенному пункту двигаются колонны военных машин.

Как заявили власти страны, в Париже зарегистрировано 1 210 новых случаев коронавируса за сутки и 21 новая смерть, общее число заболевших выросло до 6 633. От болезни скончались 148 человек.

Также президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что границы ЕС и Шенгенской зоны со вторника закрывают минимум на 30 дней.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 174 тысяч человек. Количество смертей превысило 6,7 тысячи, свыше 77,2 тысячи человек вылечились. В настоящее время в России выявлено 93 случая заболевания.