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«Беспредельничают»: что происходит на линии разграничения в Донбассе

Татьяна Полуказакова
12:13 17.03.2020
На этой неделе были обстреляны жители населенного пункта Зайцево.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

На линии разграничения в Донбассе продолжаются обстрелы. На этой неделе пострадал населенный пункт Зайцево на северной окраине Горловки. Военный корреспондент News Front Георгий Медведев рассказал об обстановке в поселке.

«Киевские боевики нанесли массированный удар с применением 125-миллиметровых минометов. Всего разрушено восемь домов», - сообщил он в своем репортаже в программе «Открытый эфир».

По словам главы Зайцевской поселковой администрации Владислава Черкашина, обстановка обострилась в последнюю неделю.

«Позавчерашний обстрел вечерний очень сильный. Сегодня утром у нас был ранен мужчина. Было две выстрела: один - в живот, другой - рядом в землю, когда он уже упал. Беспредельничают. Устроили сафари, стреляют по мирным жителям», - заявил он.

Однако, по словам писателя и ополченца ЛНР Максима Фомина, на линии разграничения не происходит ничего необычного. Он отметил, что все происходит так, как и на протяжении последних шести лет. Меняется только интенсивность обстрелов.

«Полгода назад Саханка страдала, сейчас страдает Горловка. Все происходит, что происходит там шесть лет. Это не всплеск, это местами. Докучаевск, там живут мои родственники, там периодически это случается. Это самое страшное, когда дети расслабились, все расслабились, выходят гулять. Обстрелов уже давно не было, и тут свист, прилет и вот, пожалуйста, убитые», - рассказал Фомин.

Жители юго-востока Украины отказались признавать итоги государственного переворота в стране в 2014 году и заявили о самоопределении и создании Донецкой и Луганской народных республик. Официальный Киев начал против них военную операцию. По приблизительным данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. 

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