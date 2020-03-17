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Спикер Заксобрания Иркутской области подал в отставку

Наталия Майорова
11:02 17.03.2020
Сокол поблагодарил коллег за совместную работу и отметил также, что продолжит работать в Иркутской области.
Спикер Заксобрания Иркутской области подал в отставку
© Фото: Сергей Сокол, Facebook

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол подал в отставку. Причиной тому стал его переход в Государственную думу, сообщается на сайте регионального парламента.

«Решение принято в связи с передачей Сергею Соколу мандата депутата Государственной думы ФС РФ, освободившегося после назначения Ольги Баталиной заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Сокол поблагодарил коллег за совместную работу и отметил также, что продолжит работать в Иркутской области.

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