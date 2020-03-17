Спикер Заксобрания Иркутской области подал в отставку

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол подал в отставку. Причиной тому стал его переход в Государственную думу, сообщается на сайте регионального парламента.

«Решение принято в связи с передачей Сергею Соколу мандата депутата Государственной думы ФС РФ, освободившегося после назначения Ольги Баталиной заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Сокол поблагодарил коллег за совместную работу и отметил также, что продолжит работать в Иркутской области.