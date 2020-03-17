Глава Росавиации озвучил убытки авиакомпаний РФ из-за ограничений по коронавирусу

Убытки российских авиакомпаний в случае приостановки полетов до конца года могут превысить 100 миллиардов рублей. Об этом заявил на заседании коллегии Росавиации первый замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько.

«Различные цифры называются, если такая ситуация сохранится до конца года. Эти цифры различны, они требуют проверки, но называются свыше 100 миллиардов рублей», - сообщил он.

С 16 марта Россия вводит ограничение на авиасообщение с государствами ЕС, а также с Норвегией и Швейцарией. Российские перевозчики смогут выполнять прямые рейсы только в столицы стран. Сейчас уже начали действовать «вывозные» рейсы, которые доставляют россиян из стран Европы, в первую очередь из Испании и Германии. Их авиакомпании будут выполнять как минимум до 19 марта.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 174 тысяч человек. Число смертей превысило 6,7 тысячи, свыше 77,2 тысячи человек вылечились. В РФ специалисты зарегистрировали 93 случая заболевания.