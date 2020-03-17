В Калининградской области введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Калининградской области введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В частности, до 30 апреля будут ограничены массовые мероприятия, на которых количество человек в помещении свыше 300.

Ограничения были введены в соответствии с постановлением губернатора региона Антона Алиханова на заседании оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией и внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Вернувшимся из-за границы в течение последних 14 дней необходимо обратиться на «горячую линию» и сообщить страну, из которой прибыли, имеются ли признаки заболевания, в том числе кашель, слабость, температура, одышка, представить свой точный адрес местонахождения», - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

По последним данным, в Калининградской области под медицинским наблюдением находятся 88 человек.

Незадолго до этого стало известно, что в Екатеринбурге из-за отказа от медицинской проверки после контакта с заболевшим были принудительно госпитализированы четыре человека.