Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата Рады Мосийчука

Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука за нападение на посольство РФ в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Отмечается, что у следствия имеются неопровержимые доказательства участия бывшего депутата в нападении на посольство, добавляет ТАСС.

Третьего декабря 2019 года СК РФ заочно предъявил обвинение Мосийчуку в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году. В ведомстве подчеркнули, что к уголовной ответственности могут быть привлечены и другие украинские парламентарии.