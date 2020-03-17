Рыбаки станцевали в поддержку Little Big на Байкале

В поддержку российских участников на Евровидении-2020 - группы Little Big - рыбаки станцевали флешмоб на озере Байкал. Видео необычного танца было опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как на льду озера рыбаки повторяют движения из нашумевшего клипа на песню Uno, с которой группа будет выступать на конкурсе.

«Я рад, что на #евровидение2020 едут Little Big, мне понравилась их песня», - подписал видео автор ролика.

После того как группа презентовала в Сети клип, он набрал наибольшее число просмотров среди видеороликов всех участников конкурса.

В этом году Евровидение в Нидерландах состоится с 12 по 16 мая.



