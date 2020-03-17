В Екатеринбурге четырех человек принудительно отправили на карантин

С подозрением на заражение инфекцией COVID-19 в Екатеринбурге принудительно госпитализируют четырех человек, сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области.

Уточняется, что сложившаяся ситуация произошла после того, как в поезде Москва - Новый Уренгой ехал заболевший коронавирусом пассажир.

Шестеро человек, которые контактировали с переносчиком, сошли с поезда в Свердловской области, еще двое - в Талице, но все они отправились в больницу добровольно.

«Четверо сошли в Екатеринбурге, однако от больницы отказались. Сейчас по решению суда они будут госпитализированы принудительно», - цитирует URA.RU представителя ведомства.

Незадолго до этого стало известно, что в Санкт-Петербурге было госпитализировано восемь человек с подозрением на коронавирус .