Украина приостановила работу пунктов пропуска на границе с Крымом

Украина временно прекратила работу контрольных пунктов въезда в Крым. Мера будет действовать до 3 апреля.

Как уточняется в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины, ограничение было введено с целью обеспечения защиты национальных интересов.

«Въезд и выезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вместе с администрацией Государственной пограничной службы», - говорится в сообщении.

В связи с распространением коронавируса COVID-2019 по всему миру усиливаются меры безопасности, а сами представители власти пытаются противостоять заболеванию различными индивидуальными способами.

По последней информации, во всем мире коронавирусом заражены свыше 174 тысяч человек. Количество смертей превысило 6,7 тысячи, более 77,2 тысячи человек вылечились. В России зарегистрировано 93 случая заболевания.