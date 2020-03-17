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Актер из сериала «Игра престолов» заразился коронавирусом

Наталия Майорова
10:01 17.03.2020
Сам актер, как и его семья, чувствуют себя нормально, однако у всех них наблюдаются легкие симптомы простуды.
Актер из сериала «Игра престолов» заразился коронавирусом
© Фото: khivju, instagram

Кристофер Хивью, сыгравший Тормунда в популярном сериале «Игра престолов», сообщил о своем заражении коронавирусом.

«К сожалению, у меня положительный тест на коронавирус. Я и моя семья самоизолируемся дома», - написал он в своем Instagram.

Хивью добавил, что сам он, как и его семья, чувствуют себя нормально, однако у всех них наблюдаются легкие симптомы простуды.

До болезни актер был занят на съемках второго сезона сериала «Ведьмак», где он играет Нивеллена.

По последней информации, во всем мире коронавирусом заражены свыше 174 тысяч человек. Количество смертей превысило 6,7 тысячи, более 77,2 тысячи человек вылечились. 

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