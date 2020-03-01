В доме для престарелых в США заподозрили вспышку коронавируса

В округе Кинг американского штата Вашингтон зафиксировано два случая заражения коронавирусом. Заболевшие - постоялица и сотрудница одного из медицинских центров для престарелых. В связи с этим на наличие инфекции в настоящее время проверяют еще около 50 человек, которые контактировали с заболевшими.

В официальном сообщении на сайте округа отмечается, что одной из зараженных - 70 лет, она находится в тяжелом состоянии. Также власти ожидают увеличения числа инфицированных.

Кроме того, ранее в этом округе от коронавируса уже скончался мужчина, который находился на лечении в одной из больниц. Это была первая смерть от COVID-19 в США.

В мире, по последней информации, число зараженных коронавирусом достигло почти 87 тысяч человек, а число летальных случаев приближается к 3 тысячам.