Российские банки переходят на удаленный режим работы

Банки России постепенно переходят на удаленный рабочий режим в связи с распространением коронавирусной инфекции. О таких изменениях свидетельствуют данные ряда организаций.

Ранее, 16 марта, Газпромбанк и ВТБ объявили, что в целях борьбы с COVID-19 большой процент их штатных сотрудников будет переведен на внеофисную работу.

В Россельхозбанке был организован специальный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Представители банка отметили, что организация продолжит полноценное обслуживание клиентов и не будет налагать ограничения на посещение офисов, но дистанционные банковские операции сейчас являются предпочтительными.

Помимо этого, банки отменили командировки своих работников в страны с неблагоприятной коронавирусной ситуацией и обязали сотрудников, вернувшихся из других государств, пройти карантин.

Деятельность в офисах и в отделениях банков также стараются сделать более безопасной за счет установки устройств для обеззараживания воздуха и диспенсеров с антисептиком, а также раздачи медицинских масок и измерении температуры. В ВТБ сообщили, что у них в планах внедрение бесконтактного замера температуры тела не только работников организации, но и ее клиентов.

В понедельник вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране выявлено уже 93 случая заражения коронавирусом. Из них только 7 случаев признаны контактными, остальные же завезены из-за границы.