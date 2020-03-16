«Плевать на них»: Путин сравнил санкции со стимулом для развития экономики РФ

В результате санкций Россия потеряла почти 50 миллиардов долларов, однако сумела их компенсировать, в том числе - благодаря импортозамещению. С таким заявлением в интервью ТАСС выступил президент РФ Владимир Путин.

«Да плевать на них, на эти санкции. По разным оценкам, мы потеряли где-то $50 млрд, но мы и заработали столько же», - сказал он.

Вместе с тем, президент согласился, что такие потери для страны являются немалыми, однако благодаря этому страна «включила мозги». Путин добавил, что Россия начала активно развивать импортозамещение для самостоятельного производства продукта и использования технологий, которых у страны не было или которые были утрачены.

«Мы воссоздали это все. И это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу», - подчеркнул российский лидер.

По его словам, контрсанкции помогли России развивать сельское хозяйство, что освободило внутренний рынок страны. В то же время, признался Путин, для развития производства овощей и говядины нужны дополнительные меры.