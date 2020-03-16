«Дефицита не будет»: в Минпромторге прокомментировали ситуацию в торговых сетях
В ведомстве призвали обращать внимание на срок годности товаров, которые приобретаются впрок.
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Дефицит продуктов в связи с распространением коронавирусной инфекции россиянам не грозит, заявили в Министерстве промышленности и торговли.
Обусловлено это тем, что торговые сети заблаговременно начали создавать резервные запасы продовольствия, увеличив заказы у поставщиков, а наличие пустых полок в магазинах связано с особенностями его выкладки на полку.
В ведомстве также призывают россиян не забывать о сроках хранения товаров, которые приобретаются с запасом.
На данный момент особым спросом у граждан пользуются крупы и макаронные изделия.
Отмечается, что в тоже время резкий скачок произошел и на онлайн-продажи продуктов с доставкой на дом.