Мишустин объяснил рост числа заболевших коронавирусом в РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что рост числа заболевших в России происходит за счет близких людей, уже страдающих коронавирусной инфекцией. Он отметил, что российские власти намерены впредь действовать на опережение, чтобы не допустить распространение вируса в стране.

Кроме того, в ближайшее время будет создана система онлайн-оповещения граждан о ситуации с коронавирусом. Более того, координационный совет по борьбе с эпидемией Мишустин намерен возглавить лично.

Премьер также отметил, что кабмин в рамках бюджета текущего года намерен использовать около 300 миллиардов рублей из резерва для обеспечения мер по борьбе с коронавирусом.