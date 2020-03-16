Мишустин объяснил рост числа заболевших коронавирусом в РФ
По словам премьер-министра, это происходит из-за общения заболевших со своими родственниками, которые уже были инфицированы.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что рост числа заболевших в России происходит за счет близких людей, уже страдающих коронавирусной инфекцией. Он отметил, что российские власти намерены впредь действовать на опережение, чтобы не допустить распространение вируса в стране.
Кроме того, в ближайшее время будет создана система онлайн-оповещения граждан о ситуации с коронавирусом. Более того, координационный совет по борьбе с эпидемией Мишустин намерен возглавить лично.
Премьер также отметил, что кабмин в рамках бюджета текущего года намерен использовать около 300 миллиардов рублей из резерва для обеспечения мер по борьбе с коронавирусом.