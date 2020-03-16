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Россия закрыла границу с Белоруссией из-за коронавируса

Наталия Майорова
09:16 16.03.2020
Мишустин отметил, что РФ намерена и дальше действовать на опережение для защиты страны от новой угрозы.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Андрей Александров, РИА Новости

Россия закрыла границы с Белоруссией для перемещения людей. Об этом сегодня, 16 марта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании.

«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», - сказал он.

Кроме того, с 17 марта он поручил на месяц запустить на таможне зеленый коридор для товаров первой необходимости. 

Ранее Мишустин отметил, что рост числа заболевших в России происходит за счет близких людей, уже страдающих коронавирусной инфекцией. Он сообщил, что российские власти намерены впредь действовать на опережение, чтобы не допустить распространение вируса в стране.

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