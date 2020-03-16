Россия закрыла границу с Белоруссией из-за коронавируса

Россия закрыла границы с Белоруссией для перемещения людей. Об этом сегодня, 16 марта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании.

«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», - сказал он.

Кроме того, с 17 марта он поручил на месяц запустить на таможне зеленый коридор для товаров первой необходимости.

Ранее Мишустин отметил, что рост числа заболевших в России происходит за счет близких людей, уже страдающих коронавирусной инфекцией. Он сообщил, что российские власти намерены впредь действовать на опережение, чтобы не допустить распространение вируса в стране.